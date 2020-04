Kings of Leon: ascolta ‘Going Nowhere’, primo inedito in 4 anni

Nuova musica per i Kings of Leon, che ieri, 31 marzo, hanno messo a disposizione dei fan l’inedito “Going Nowhere”, la prima nuova canzone della formazione di Nashville, Tennesse, in quattro anni circa, ovvero da quando nell’ottobre 2016 la band pubblicava il suo settimo capitolo discografico, “Walls” - qui la nostra recensione. La canzone è accompagnata da una clip in bianco e nero, diretta da Casey McGrath, nata dalle riprese fatte al frontman del gruppo Caleb Followill mentre esegue il brano in una stanza vuota di Nashville. Si legge nella descrizione del video: “State al sicuro. State a casa. Ci vediamo il prima possibile”. Potete ascoltare “Going Nowhere” e guardare il suo video qui:

Caricamento video in corso Link

I Kings of Leon hanno debuttato nel mercato del disco nel 2003 con il loro “Youth & Young Manhood” e hanno dato alle stampe la loro ultima prova di studio, “Walls”, nel 2016. Al tour a supporto di quell’album risale anche il più recente passaggio in Italia della band di “Radioactive”, andato in scena nel giugno 2017 al Milano Summer Festival.