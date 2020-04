'Musica che unisce', riguarda qui lo show. La scaletta delle canzoni

Si è concluso nella tarda serata del 31 marzo "Musica che unisce", lo spettacolo benefico - organizzato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, impegnata in prima linea nella lotta alla diffusione del Coronavirus in Italia - che ha avuto per protagonisti alcuni dei nomi di spicco del panorama musicale italiano come - tra gli altri - Cesare Cremonini, Elisa, Marco Mengoni, Ermal Meta, Riccardo Cocciante, Andrea Bocelli, Tiziano Ferro, Fedez, Francesco Gabbani e Il Volo. Nel frame qui sotto è possibile rivedere il video della serata in versione integrale:

Di seguito, l'elenco completo delle canzoni e dei relativi interpreti:

Cesare Cremonini - "Poetica", "Un giorno migliore"

Tiziano Ferro - "Amici per errore", "Incanto"

Levante - "Tiki bom bom"

Marco Mengoni - "La ragione del mondo", "What the World needs now is love" (Hal David e Burt Bacharach), "A change is gonna come" (Sam Cooke)

Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari) - "Bergamo"

Andrea Bocelli - "Tre settimane da raccontare" (omaggio a Fred Bongusto), "Una lunga storia d'amore" (omaggio a Gino Paoli), "Domenica bestiale" (omaggio a Fabio Concato), "Più su" (omaggio a Renato Zero)

Francesco Gabbani - "Viceversa"

Francesca Michielin - "Nessun grado di separazione", "Magnifico" (con Fedez)

Emma Marrone - "Amami"

Il Volo - "Grande amore"

Elisa - "Luce (Tramonti a nord est)"

Negramaro - "Fino all'imbrunire", "La prima volta"

Gigi D'Alessio - "Non dirgli mai", Un nuovo bacio", "Tu che ne sai", "Non mollare mai", "Life is beautiful that way" (Noa)

Ermal Meta - "Hallelujah" (Leonard Cohen)

Tommaso Paradiso - "Non avere paura", "Completamente", "I nostri anni"

Riccardo Cocciante - "Tu Italia", "Se stiamo insieme"

Diodato - "Fai rumore"

Mahmood - "Rapide"

Tiziano Ferro - "Almeno tu nell'universo" (omaggio a Mia Martini)

Alessandra Amoroso - "Trova un modo", "Comunque andare"

Marco Masini - "L'uomo volante"

Brunori Sas - "La verità"

Maneskin - "Chosen"

Paola Turci - "Fatti bella per te"

Giuliano Sangiorgi e Diodato - "High and dry" (Radiohead)

Gazzelle - "Non sei tu"

Francesco Gabbani - "Il sudore ci appiccica"

Ludovico Einaudi - "Nuvole bianche"

Emma Marrone - "Quando le canzoni finiranno"

Negramaro - "Per uno come me"

Marco Mengoni - "Ti ho voluto bene veramente"

Elisa - "No hero"

Paola Turci - "Cucurrucucù Paloma" (Tomás Méndez)

Alessandra Amoroso - "Sul ciglio senza far rumore"

Calcutta - "Hubner", "Pesto"

Brunori Sas - "Al di là dell'amore"

Ludovico Einaudi - "Experience"

Diodato - "Che vita meravigliosa"