Foo Fighters, rinviata la prima parte del tour: salva (per ora) la data a Milano

I Foo Fighters hanno annunciato il rinvio al prossimo autunno delle prime date previste per il 2020: i concerti negli USA della band di Dave Grohl compresi tra i prossimi 12 aprile e 22 maggio - quattordici appuntamenti in tutto, con l'esclusione di quello al New Orleans Jazz and Heritage Festival del 26 aprile - sono stati spostati al prossimo mese di ottobre alla luce della diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti.

Il calendario del gruppo, al momento, tornerà a normalizzarsi dal prossimo 10 giugno, giorno che dovrebbe vedere la formazione americana debuttare sui palchi europei al Waldbuhne di Berlino: per il momento, quindi, resta confermata la data agli iDays di Milano del prossimo 14 giugno.

A margine, Dave Grohl e soci hanno confermato di aver terminato i lavori al loro nuovo album, ideale seguito di "Concrete and Gold" del 2017: "L'abbiamo finito, e cazzo se spacca", ha dichiarato il leader della band in uno dei suoi soliti, ironici messaggi sui social del gruppo, "Abbiamo già caricato le luci sui camion. Un secondo dopo che ci verrà dato il semaforo verde, ricominceremo a fare casino, promesso. Adesso andate a lavarvi le mani".