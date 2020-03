Tiziano Ferro: 'I concerti estivi? Ancora non sappiamo, ma speriamo...'

Intervenuto nella serata di oggi alla maratona benefico-musicale "Musica che unisce", Tiziano Ferro ha lanciato un messaggio ai propri fan relativo alla prossima stagione di concerti estivi, messi a rischio da un'eventuale prorogare delle misure restrittive adottate dal governo italiano per contenere l'emergenza Coronavirus: "Tutti mi chiedete cosa accadrà coi concerti, quest'estate", ha detto il cantautore di Latina, in collegamento video dal suo home studio di Los Angeles, in California, "Ovviamente non lo sappiamo: i concerti [estivi] non sono ancora stati cancellati, non ci sono certezze, stiamo ancora aspettando notizie, ma io spero davvero che l'estate del 2020 ci veda rinascere. Aspettiamo insieme: io sto provando, scrivendo la scaletta. Siamo positivi, nella speranza che il resto di questo 2020 ci riveda fiorire. Nel frattempo lasciamo che i nostri medici facciano il lavoro che sanno fare - i nostri grandi medici, ringraziamo loro, infermieri e volontari. Stiamo a casa per loro e per noi".

Tiziano Ferro ha in programma per la prossima bella stagione un tour negli stadi italiani in partenza - salvo ulteriori comunicazioni - il prossimo 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, con tappe - tra le altre città - a Milano (a San Siro, il 5, 6 e 8 giugno), Torino (allo stadio Olimpico, l'11 giugno), Napoli (allo stadio San Paolo) e Roma (allo stadio Olimpico, il 15 e 16 luglio).