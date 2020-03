Van Morrison: 'Spero di scrivere nuove canzoni durante l'isolamento'

In una rara intervista concessa al britannico Indipendent, il già leader dei Them Van Morrison ha spiegato di confidare nel periodo di stop forzato imposto dalle misure adottate dalla maggior parte dei paesi europei per arginare la diffusione del Coronavirus per ricominciare a scrivere nuove canzoni. "Vorrei scrivere, ma al momento mi sono un po' imprigrito", ha spiegato la voce di "Gloria": "Dovevo fare sei date a Londra, quindi sono passato dall'idea di andare in tour a stare a casa e basta. Sto cercando di tornare a scrivere".

"Alcuni dei miei lavori sono poesie, altri possono essere sia canzoni che poesie, e altri ancora poesie con la musica come sfondo, come 'On Hyndford Street', che parla delle mia giovinezza, quando ascoltavo i dischi di mio padre e Radio Luxembourg", ha dichiarato l'artista, parlando più in generale della sua carriera: "Ho un libro di canzoni di Cole Porter, e i suoi testi erano poesie: non credo ci sia molta differenza".

Riguardo i suoi due ultimi lavori, "The Prophet Speaks" e "Three Chords & The Truth", Morrison ha ammesso di essersi tornato a divertirsi, soprattutto grazie alla collaborazione con l'organista Joey DeFrancesco: "Ho fatto due album con Joey, lavorando molto velocemente, come facevamo in passato. Non sono abituato a lavorare in questo modo dagli anni '60 e all'inizio degli anni '70, ma tornando a lavorare in quel modo, mi sto divertendo di più. Ma c'è una grande differenza: una volta lo facevo perché ero costretto, e la pressione era molta. Adesso no, perché sono io a gestire la produzione, consegnando il prodotto finito alla casa discografica. Ma ai vecchi tempi era molto diverso...".