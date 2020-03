Fountains of Wayne, Adam Schlesinger ricoverato per Coronavirus

Adam Schlesinger, il bassista e principale songwriter dei Fountains of Wayne oltre che prolifico autore di colonne sonore per cinema e TV, è stato ricoverato perché affetto da Covid-19: la notizia, già anticipata da Variety e dell'edizione statunitense di Rolling Stone, è stata confermata a Pitchfork dalla compagna dell'artista. "E' attaccato a un respiratore e sedato, per facilitare il recupero", ha spiegato la partner dell'autore della band di "Stacy's Mom": "E' in condizioni critiche ma le sue condizioni stanno leggermente migliorando, il che ci fa essere cautamente ottimisti". E' stata smentita una prima indiscrezione - ovviamente non verificata - secondo la quale Schlesinger sarebbe stato posto in stato di coma indotto a causa della gravità del suo quadro clinico.

Caricamento video in corso Link

Fondati a New York nel 1995, i Fountains of Wayne hanno debuttato con l'album eponimo un anno dopo, nel 1996, ma hanno raggiunto la popolarità presso la platea generalista nel 2003, quando il brano "Stacy's Mom" - pubblicato all'interno dell'album "Welcome Interstate Managers" - guadagnò una nomination ai Grammy Awards, grazie anche a un popolare video che ebbe come protagonista la modella neozelandese Rachel Hunter.

Impegnato anche negli Ivy e nei Tinted Windows, oltre che nel duo elettronico Fever High, Schlesinger nel 1997 venne nominato agli Oscar e ai Grammy Award per la colonna sonora del film diretto da Tom Hanks "Music Graffiti". Tra i suoi altri lavori per il cinema si ricordano il brano "Master Of The Seas" (per "Ice Age: Continental Drift") e le colonne sonore di "Tutti pazzi per Mary", "Io, me e Irene", "Scary Movie" e "The Manchurian Candidate".