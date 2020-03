Concerto del Primo Maggio 2020 a Roma: ecco i 30 finalisti di Next

La giuria di qualità di Next 2020, il concorso legato al Concerto del Primo Maggio di piazza San Giovanni, a Roma, ha indicato i trenta finalisti che si contenderanno la vittoria del contest legato al grande evento capitolino che tradizionalmente inaugura la stagione dei grandi eventi all'aperto. Ecco, di seguito, gli artisti selezionati:

Alberto Moscone (Genova)

Asia Ghergo (Civitanova Marche)

Cavalera (Livorno)

Ciehlo (Roma)

Dentro (Parma)

Ellynora (Roma)

Fanoya (Foggia)

Federico Baroni (Rimini)

Folcast (Roma)

Germo (Rho)

Kevin Koci (Sansepolcro)

L'ultimodeimieicani (Genova)

La Scala Shepard (Roma)

Lamine (Roma)

Livio Livrea (Roma)

Lo Straniero (Acqui Terme)

Maru (Bologna)

Matteo Alieno (Roma)

Melga (Taranto)

Michelangelo Vood (Milano)

Missey (Milano)

Nervi (Firenze)

Ophelia (Biella)

Overture (Alessandria)

Santamarya (Viterbo / Roma)

Sebastiano Pagliuca (Montelparo)

Stev-N (Torino)

Stona (Novi Ligure)

Symo (Roma)

Zic (Firenze)

A questi trenta nominativi è da aggiungere quelli dei Romito, selezionati attraverso il contest di Musica contro le mafie.

Come hanno spiegato gli organizzatori, a causa della difficilissima situazione che il Paese sta affrontando a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, la fase finale del contest - che solitamente prevedeva l'esibizione dal vivo dei concorrenti davanti alla giuria di qualità - si svolgerà in diretta streaming i prossimi 18 e 19 aprile: i finalisti saranno chiamati a reinterpretare il brano in gara da casa propria, in maniera alternativa e compatibile con i mezzi a disposizione. Le finali verranno trasmesse in diretta sul portale next.primomaggio.net, nei giorni 18 e 19 aprile, a partire dalle ore 15.00. Gli artisti finalisti partiranno già con i 3 voti assegnati in fase di semifinale dalla Giuria di Qualità (qualità del progetto, qualità della produzione, originalità/riconoscibilità), ai quali si aggiungerà un quarto voto (assegnato dalla stessa Giuria di Qualità) relativo all’esibizione in streaming. La media dei 4 voti decreterà la classifica finale e i 3 vincitori di Primo Maggio NEXT 2020.