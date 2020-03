Iggy Pop e Josh Homme, guarda la versione integrale del documentario 'American Valhalla'

Come promesso lo scorso fine settimana, il già frontman degli Stooges Iggy Pop e il leader dei Queens of the Stone Age Josh Homme hanno reso disponibile in streaming gratuito il documentario "American Valhalla", lungometraggio ripreso durante le session di "Post Pop Depression", il diciassettesimo disco di inediti pubblicato da James Newell Osterberg Jr. nel 2016:

Alla lavorazione del disco, insieme a Iggy Pop e Josh Homme, presero parte anche il polistrumentista Dean Fertita e il batterista degli Arctic Monkeys Matt Helders: "Siamo felici che Eagle Rock abbia deciso di condividere questo tesoro, tutti potranno rivivere Post Pop Depression", aveva scritto sul proprio canale Instagram l'artista di Detroit annunciando l'iniziativa.

"Post Pop Depression" fu registrato tra i Rancho De La Luna studios di Joshua Tree, in California, e i Pink Duck Studios di Burbank, sempre nel Golden State: l'album raggiunse la top ten nelle classifiche di vendita di Australia, Austria, Belgio, Olanda, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.