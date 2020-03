'Musica che unisce': guarda qui la diretta

"Musica che unisce" è una maratona musicale alla quale ha aderito una nutrita pattuglia di artisti italiani di alto profilo nata per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile, ente impegnato in prima linea alla lotta alla diffusione del Coronavirus: è possibile vedere la diretta dell'evento nel frame video qui sotto.

Come già annunciato nella mattinata di oggi, martedì 31 marzo, da Rockol, all'evento prenderanno parte - ognuno da remoto, come impongono le disposizioni emanata dal governo per arginare l'emergenza sanitaria - Cesare Cremonini, Andrea Bocelli, il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi (che insieme al vincitore dell'ultima edizione del festival di Sanremo eseguirà una cover del classico dei Radiohead "High and Dry"), Marco Mengoni, i Pinguini Tattici Nucleari (originari di Bergamo, una delle città italiane più colpite dall'epidemia), Riccardo Cocciante (che eseguirà "Tu Italia" al pianoforte), Tiziano Ferro (che in collegamento da Los Angeles eseguirà una cover di "Almeno tu nell'universo"), Gigi D'Alessio, Paola Turci, Brunori Sas, Elisa, Francesco Gabbani, Il Volo, l'ex leader dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, Måneskin, Mahmood, Gazzelle, Marco Masini e Fedez, che per l'occasione tornerà a duettare con Francesca Michielin.

La serata sarà trasmessa in diretta anche da Rai Uno, da Radio Rai 2, oltre che su tutte le piattaforme digitali del servizio pubblico, e da Radio Italia Solomusicaitaliana.