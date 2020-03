Coachella festival, ecco il trailer del documentario '20 Years In The Desert'

E' stato reso disponibile in streaming gratuito, sul canale ufficiale YouTube della manifestazione, il trailer di "Coachella: 20 Years in the Desert", documentario - la cui uscita è prevista per il prossimo 10 aprile - che sintetizza i primi due decenni del festival che dal 1999 si tiene a Indio, in California, e che oggi è considerato uno delle principali manifestazioni di musica dal vivo a livello internazionale.

Nello spezzone reso disponibile in queste ore sono presenti interventi di - tra gli altri - Ice Cube, Perry Farrell, Billie Eilish e Moby: nella versione completa del lungometraggio saranno inclusi filmati inediti delle esibizioni di artisti come Radiohead (nella foto, il leader della band di Oxford Thom Yorke), Kanye West, Madonna, Daft Punk, Rage Against the Machine, Pixies, Jane's Addiction, White Stripes, Beck e Bjork.

Lo scorso 10 marzo gli organizzatori della rassegna hanno annunciato il rinvio del festival al prossimo mese di ottobre, in seguito alla diffusione del contagio da Covid-19 anche negli Stati Uniti: i due weekend originariamente previsti per il mese di aprile sono stati spostati tra i prossimi 9 e 11 e 18 e 18 ottobre. Tra gli headliner della prossima edizione del Coachella sono stati confermati gli stessi Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean.