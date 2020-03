Zucchero protagonista di una storia su Topolino: guarda

Adelmo Fornaciari sarà il coprotagonista di una storia a fumetti pubblicata sul numero di Topolino in edicola da domani, mercoledì primo aprile: Zucchero vestirà i panni di Sugarduck e si troverà faccia a faccia con Zio Paperone e con gli altri personaggi che abitano Paperopoli, uno dei luoghi più amati dagli appassionati dello storico periodico per ragazzi. La storia che ha per protagonista il bluesman italiano è stata disegnata da Alessandro Perina e Valeria Turati.

Per l'occasione lo stesso Perina con Francesca Agrati hanno realizzato tre tavole a fumetti che "vedono il cantante alle prese con la vita paperolese, tra la genuinità della campagna della fattoria di Nonna Papera e un’autobiografia sui generis scritta da Pico de Paperis".

Il direttore editoriale di Topolino Alex Bertani ha commentato: