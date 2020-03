Ufficiale: Tencent ha acquisito il 10% di Universal Music Group

Il gruppo cinese Tencent Holdings ha portato a compimento l'acquisizione del 10% delle quote di Universal Music Group: l'operazione, che ha visto il colosso con sede centrale a Shenzhen venire supportato da una cordata di investitori, ha mosso un capitale pari a 3,4 miliardi di dollari. A darne notizia è stata la società madre di UMG, Vivendi, con una nota diffusa oggi, martedì 31 marzo. Nell'accordo è inclusa anche un'acquisizione, da parte di Tencent Music, la società leader di streaming musicale sul mercato cinese, di una quota della filiale locale di UMG, per una somma che non è stata comunicata.

Come osservano i principali analisti internazionali, l'importo dell'accordo lascia suppore che il valore attuale sul mercato di UMG sia pari a 30 miliardi di euro.

A metà di questo mese Tencent Music aveva comunicato i propri dati relativi al 2019, che hanno visto la società generare introiti per oltre 300 milioni di dollari, con un incremento del 40% rispetto all'anno precendente, grazie a quasi 40 milioni di iscritti in tutto il mercato asiatico.