Achille Lauro, pace fatta con Sony Music

Si è chiusa nel migliore dei modi la disputa che vedeva contrapposti Achille Lauro e la filiale italiana di Sony Music: con una nota congiunta diffusa nella mattina di oggi, martedì 31 marzo, il cantante di "Rolls Royce" e la major hanno fatto sapere di aver trovato un accordo in grado di risolvere una volta per tutte la controversia. Ecco il testo del comunicato:

In questo periodo estremamente delicato per le attività culturali, e più specificatamente per il mondo della musica, un segnale positivo arriva a tacitare una querelle di cui si è sentito parlare nei giorni scorsi. La De Marinis srl e la Sony Music Entertainment Italy spa hanno raggiunto un’intesa che soddisfa entrambe le parti e pone fine all’accordo discografico di licenza per le opere musicali dell’artista Achille Lauro. E’ stato sottoscritto un accordo transattivo curato dai legali delle rispettive società in cui sono stati chiariti tutti i punti che regolamentano la fine del rapporto anche dal punto di vista economico. Soddisfazione da entrambe le parti tra le quali, comunque, non si escludono futuri e nuovi rapporti di collaborazione.