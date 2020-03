"Musica che unisce", stasera anche su Rockol: anticipazioni

Questa sera 31 marzo, dalle 20,30, anche Rockol trasmetterà in streaming lo speciale (che sarà in onda su Rai 1, su tutte le piattaforme Rai, in streaming sui canali dell'evento, e su Radio Italia Solomusicaitaliana) organizzato per raccogliere fondi per la Protezione Civile impegnata nell'emergenza Coronavirus (qui il cast dei partecipanti /news-712627/musica-che-unisce-il-cast-dello-speciale-tv-mercoledi-31-marzo) senza interruzioni pubblicitarie e con la voce narrante di Vincenzo Mollica.

Dal comunicato stampa:

Tantissimi i nomi della musica italiana che hanno aderito generosamente regalando alcuni momenti preziosi e inediti, come il sentitissimo medley al piano di uno straordinario Cesare Cremonini, che unisce tutta l'Italia con alcune delle sue canzoni più note e le sue toccanti parole, o Andrea Bocelli con quello che lui stesso definisce "un tuffo nel passato", o le voci di Giuliano Sangiorgi e Diodato che si incontrano, a distanza, per un duetto inedito su "High and Dry" dei Radiohead. E ancora Marco Mengoni che si esibisce voce e piano e poi chiama i suoi coristi per un'interpretazione intima e potente insieme di due grandi classici come "What the world needs now" e "A Change Is Gonna Come". I Pinguini Tattici Nucleari dedicano "Bergamo" alla loro città così colpita e i Negramaro dividono lo schermo in sei parti e si riuniscono per regalare alcuni dei loro grandi successi, attraversando virtualmente tutta l'Italia; Diodato si esibisce anche in versione solista con le sue canzoni ormai entrate nell'immaginario nazionale. Riccardo Cocciante si conferma generosissimo artista eseguendo anche "Tu Italia", accompagnandosi al pianoforte, e profondo nelle sue parole rivolte al pubblico. Da Los Angeles arriva la voce potente di Tiziano Ferro che si esibisce con suoi brani famosissimi e la commovente cover di "Almeno tu nell'Universo". Generosissimo Gigi D'Alessio che al piano chiude il medley dei suoi successi riprendendo il tema de "La vita è bella" di Piovani. Tornano ad incontrarsi le voci di Francesca Michielin e Fedez, mentre Paola Turci ci regala un'interpretazione intensa e una delicatissima cover di un classico di Veloso. E ancora l'esibizione toccante di Alessandra Amoroso e di Emma, introdotta da un messaggio molto commovente. Brunori Sas emoziona tutti con i suoi testi sempre profondi ed attuali. La voce limpida di Elisa si unisce alla chitarra di Andrea Rigonat per una performance intima di alcuni suoi brani come l'indimenticabile "Luce (tramonti a Nord Est)". Francesco Gabbani ci coinvolge con i suoi brani più recenti e Levante regala al pubblico la potente "TikiBomBom". E ancora Il Volo si unisce a distanza per sostenere questo progetto con tutta la loro forza vocale ed emotiva, Tommaso Paradiso sceglie, tra i brani da eseguire, anche un significativo "Non avere Paura". Anche i Måneskin hanno voluto dare il loro contributo rock unendosi solo virtualmente, così come Mahmood che sceglie di accompagnarsi alla tastiera per i suoi successi più recenti. Gazzelle si racconta con un brano ormai è entrato nell'immaginario collettivo e non manca il timbro inconfondibile di Marco Masini direttamente dal suo studio di registrazione. La voce sicura di Ermal Meta arriva con una profonda interpretazione di un grande classico internazionale e Ludovico Einaudi che regala due variazioni al piano di "Una mattina" e "Nuvole bianche".

Virginia Raffaele e Roberto Bolle realizzeranno un fascinoso e ironico balletto virtuale. Anche Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino lavoreranno in coppia, recitando un dialogo che prende spunto da queste settimane così anomale. Gigi Proietti declamerà lo splendido testo di "Viva l'Italia" di Francesco De Gregori. Enrico Brignano sarà alle prese con alcune sue sorridenti riflessioni. Luca Zingaretti terrà attaccati gli spettatori allo schermo con un monologo da lui scritto e un appassionato invito a donare per la Protezione Civile.

Dal mondo sportivo Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri.

Non mancherà uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico quali il Prof. Walter Ricciardi, Consigliere del ministro della Salute, il Prof. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, il Prof. Giovanni Rezza, Direttore Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità e la ricercatrice, sempre dell'ISS, Flavia Riccardo.

Ci sarà un messaggio speciale di Angelo Borrelli, Capo dipartimento della Protezione Civile, dedicato a tutti coloro che stanno seguendo la serata. Sarà possibile donare a favore della Protezione civile non soltanto tramite bonifico utilizzando l'IBAN in sovraimpressione, ma anche con carta di credito all'indirizzo www.rai.it/musicacheunisce.

Questo il conto corrente messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile:

Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce

Sarà possibile effettuare la donazione con anche un semplice click direttamente sulla piattaforma Forfunding messa a disposizione da Intesa Sanpaolo e personalizzata: musicacheunisce.forfunding.it

Per tutte le informazioni su donazione ed evento, visitare il sito internet ufficiale www.musicacheunisce.it