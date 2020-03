Queen, slitta a maggio 2021 la data italiana

I Queen hanno rimandato al 23 maggio del 2021 la data originariamente prevista per il prossimo 24 maggio alla Unipol Arena di Bologna: a darne comunicazione sono gli organizzatori dell'evento per mezzo di un comunicato ufficiale.

Il rinvio si è reso necessario in seguito alle disposizioni emanate dai governi europei per arginare la diffusione della pandemia da Coronavirus: i biglietti già emessi saranno ritenuti validi anche per la nuova data. Come hanno fatto sapere gli organizzatori a Rockol, non è previsto il rimborso dei tagliandi in quanto l'evento non è stato cancellato, ma solo rimandato. In una nota, il chitarrista della band un tempo capitanata da Freddie Mercury - che oggi vede impegnato al microfono il frontman americano Adam Lambert - Brian May ha dichiarato:

"Siamo davvero dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento dei nostri show in Europa, anche se questa notizia potrebbe non arrivare così inaspettata per i nostri fan, vista la situazione assurda in tutto il mondo. Le scene incredibili che abbiamo visti ai nostri concerti solo un mese fa ora sembrano solo un sogno distante. Siamo stati davvero fortunati a riuscire a terminare quel tour, appena prima che quest’ondata ci travolgesse. So che anche molti dei nostri fan là fuori stanno vivendo simili sentimenti di incredulità e confusione. Ovviamente avremmo tenuti i concerti come da programma se fosse stato possibile. La buona notizia è che abbiamo già un piano B pronto. Tenete i biglietti già acquistati, saranno validi anche per i nuovi show. Se Dio vuole, ci saremo!"

A May ha fatto eco l'altro elemento storico della formazione, il batterista Roger Taylor:

"Siamo tutti uniti ad affrontare questa situazione. È devastante, frustrante, spaventoso e sconvolgente, ma, citando Sinatra, pick ourselves up, dust ourselves down… Start all over again! Prendetevi cura di voi, faremo ritorno appena sarà possibile! Con amore, Roger"

Anche il frontman Adam Lambert ha voluto commentare il rinvio della tournée:

"Sono davvero dispiaciuto di non poter andare in tour in Europa come da programma, ma dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e mettere la salute di tutti al primo posto. Non vedo l’ora di tornare là fuori appena sarà tutto a posto"

Il nuovo calendario del "Rhapsody Tour" vedrà in ogni caso la data nel capoluogo emiliano fare da capofila alle altre previste in tutto in continente. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle date: