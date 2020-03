Coronavirus, SCF garantisce ripartizioni per 6 milioni di euro

Per mezzo di una nota diffusa nella mattinata di oggi, martedì 31 marzo, la società di gestione collettiva SCF ha fatto sapere di aver approvato, nei giorni scorsi, la ripartizione ai titolari dei diritti, case discografiche e collecting degli artisti di 6 milioni di euro, incassati fino a febbraio 2020. “Ringrazio la struttura di SCF per aver risposto in maniera così efficace alla situazione di emergenza che si è creata all’improvviso”, ha dichiarato il Direttore generale Mariano Fiorito riferendosi alla grave situazione nel quale l'emergenza da Covid-19 ha fatto precipitare il settore discografico: “Tutti i dipendenti della società vanno ringraziati perché si sono trovati di fronte a un’assoluta rivoluzione imprevista alla quale hanno saputo adattarsi rapidamente, garantendo la massima operatività in favore dei soci e dei mandanti dell’organismo di gestione”.

Nei giorni scorsi SCF, con riferimento all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, aveva disposto per tutto il territorio nazionale lo slittamento del termine della Campagna associativa per gli esercizi commerciali al 17 aprile, nell’ottica di venire incontro alle difficoltà di tutte le strutture che utilizzano musica. Altre iniziative sono in fase di definizione in favore degli utilizzatori in linea con i provvedimenti istituzionali.