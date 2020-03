Coronavirus, cancellata l'edizione 2020 del Midem

L'edizione 2020 del Midem, l'happening internazionale dedicato agli addetti ai lavori dell'industria discografica in programma a Cannes tra i prossimi 2 e 5 giugno, è stata ufficialmente cancellata: a darne notizia sono stati gli organizzatori per mezzo di una nota ufficiale. "La situazione relativa all'emergenza sanitaria da Coronavirus muta quotidianamente, così come le misure adottate dai governi per arginarla", si legge nel dispaccio firmato dal direttore della manifestazione Alexandre Deniot: "Date le preoccupazioni delle aziende per la sicurezza del proprio personale, non è possibile tenere il Midem in giugno a Cannes".

L'evento sarà parzialmente recuperato con una sorta di "edizione digitale" che prevederà incontri, panel e dibattiti in streaming dal vivo: il programma completo degli appuntamenti online sarà annunciato nelle prossime settimane.