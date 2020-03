Coronavirus, la controreplica di SIAE a Emusa sulla ripartizione del compenso da copia privata

Per mezzo di una nota - che pubblichiamo in forma integrale qui sotto - diffusa nella mattina di oggi, martedì 31 marzo, il direttore generale di SIAE Gaetano Blandini ha controreplicato al presidente di Emusa Giuseppe De Martino riguardo il dibattito relativo all'inclusione dei produttori nel novero dei beneficiari della ripartizione del compenso da copia privata nel quadro delle proposte inoltrate al Governo per tutelare il settore musicale alla luce dell'emergenza Coronavirus.

"Sono stupefatto che in un momento così grave anche per la SIAE il Signor De Martino abbia tempo e voglia di replicare e polemizzare sterilmente nei confronti della sua Società e del nostro Presidente (nei miei confronti lo fa costantemente da anni, sono abituato e non me ne dispiaccio) che rappresenta una icona della musica e della cultura italiana.

La polemica peraltro fa riferimento ad un provvedimento che SIAE ha proposto, ma che il Governo ha approvato e il Parlamento è chiamato a convertire. Evidentemente ci sono motivi che non comprendiamo. Mi stupisce inoltre che, contrariamente a quanto hanno fatto prontamente il Presidente Mogol ed altre associazioni che fanno riferimento a SIAE, Emusa non abbia invece ritenuto di replicare alle vergognose dichiarazioni di Confindustria Digitale che ha chiesto di bloccare il decreto sulle tariffe di copia privata.

Noi doverosamente continuiamo a lavorare, sia pur da casa per tutelare tutti i nostri associati: autori ed editori, piccoli, medi o grandi che siano. Proprio stamattina è infatti convocato il Consiglio di Gestione (alla cui preparazione abbiamo lavorato 14 ore al giorno, sabato e domenica compresi) per assumere i primi urgenti provvedimenti e avviare quelli di medio termine.

In questo momento c’è bisogno di senso di responsabilità, non certo - come ha sottolineato il Presidente Mogol - di proposte demagogiche, che non tengono conto delle priorità, per dimostrare la propria esistenza e/o per acquisire associati. Emusa peraltro rappresenta, da quanto si evince dal suo sito, pochissimi editori non certamente ‘piccoli’, tra cui la più importante delle multinazionali.

Infine, solo per amore di verità, devo ricordare al Signor De Martino che la proposta fu discussa al Mibact, alla presenza del Sottosegretario Orrico e del Segretario Generale del Ministero. Io accompagnavo il Maestro Mogol. Erano presenti circa 40 rappresentanti di associazioni, tra cui il Presidente di Emusa. Tutti hanno condiviso. Evidentemente De Martino era distratto.

Tanto dovevo, come già detto, per amore di verità e del nostro Presidente che “ci mette la faccia” e tutto il suo prestigio. Sono certo ci sarà una ulteriore contro replica, alla quale (come promesso al Maestro Mogol che saggiamente mi ha detto: ‘Non vale la pena, lascia perdere’) non risponderò ulteriormente".