"Rinascerò, rinascerai": il nostro appello a YouTube raccoglie adesioni

Ieri abbiamo pubblicato questo articolo - A proposito di "Rinascerò, rinascerai": YouTube metta mano al portafogli - che in poche ore, dalle 16 alle 20, ha raccolto molte adesioni ed è stato rilanciato da dieci siti di informazione musicale italiana (più sotto l'elenco aggiornato).

Nell'articolo sostenevo che YouTube dovrebbe, e non solo per generosità ma anche per senso di responsabilità civile, annunciare che a sua volta devolverà all'ospedale di Bergamo un importo - quale che sia, basta che non sia misero - per ogni visualizzazione della canzone scritta da Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio, che ieri aveva ottenuto più di cinque milioni di visualizzazioni, e mentre scrivo, martedì mattina 31 marzo, ha ampiamente superato i sei milioni (più di un milione in un solo giorno).

Continueremo a tenervi informati. (fz)

Ecco gli articoli pubblicati dai siti che hanno finora aderito:

