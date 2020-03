"Artisti ProFondi", il 2 aprile Virginio e i suoi amici per la città laziale

Marco Masini, Arisa, Noemi, Chiara Galiazzo, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Pierdavide Carone, Federica Camba sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno al concerto “Artisti ProFondi” in diretta streaming giovedì 2 aprile alle 21.00 sui profili social (Instagram, Facebook, Twitter) di Virginio, originario della città di Fondi.

L’iniziativa vuole essere di supporto alla città dell’Agro Pontino, ad oggi tra le più colpite in questo momento dalla piaga del Coronavirus, chiusa da un provvedimento della Regione Lazio per arginare la diffusione del virus, in quanto nella città è presente un terzo dei casi registrati in tutta la Provincia.

L'evento si propone di abbracciare virtualmente Fondi attraverso la musica, ma soprattutto di far conoscere il fondo per l’Emergenza Coronavirus creato appositamente dal Comune il quale, insieme alla ProLoco, ha dato pieno patrocinio allo speciale concerto.

Una regia darà la possibilità agli artisti di interagire con Virginio, che farà da “collante” e lascerà di volta in volta il palco, in questo caso lo schermo, alla performance degli artisti, i veri protagonisti, che si esibiranno in un concerto “da casa”.

Il concerto in diretta streaming “Artisti Profondi” si inserisce nel calendario di appuntamenti di #iosuonodacasa, lanciata da Rockol insieme a All Music Italia e portata avanti con i siti Frequenza Italiana, Musica dal Palco, Newsic, OM- Optimagazine, Onde Funky e Onstage.