I concerti di "Vinyl": Lucio Dalla live @ RSI 20 dicembre 1978

Lucio Dalla dal vivo negli studi di RSI, “catturato” nel bel mezzo della trilogia composta da Com’è profondo il mare, Lucio Dalla e Dalla.

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell’emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Il live numero 11 vede protagonista Dalla. Il concerto ebbe luogo il 20 dicembre del 1978 negli studi della TV della Svizzera Italiana RSI e vede Lucio accompagnato dal nucleo originario degli Stadio e dal chitarrista Ricky Portera.

Il cantautore pubblicherà, pochi mesi dopo – nel 1979 – il suo Lucio Dalla.

