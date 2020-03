Sam Smith cambia il titolo e rimanda l'uscita del nuovo album

Il 27enne cantautore inglese Sam Smith alla metà del febbraio scorso aveva annunciato che il suo terzo album, intitolato “To Die For”, avrebbe raggiunto il mercato l'1 maggio. Ora è tornato sulla sua decisione e ha deciso di posticiparne la data di uscita.

Durante la giornata di oggi, lunedì 30 marzo, Smith ha infatti pubblicato sul suo account Twitter un messaggio dove dice di aver spostato più in là la data di uscita e che anche il titolo dell'album verrà modificato alla luce della pandemia del coronavirus.

Ha scritto Sam Smith:

“In primo luogo voglio inviare amore e forza a tutti coloro che sono stati colpiti da questa situazione. Spero che stiate tutti bene durante questo periodo incredibilmente strano, sconvolgente e senza precedenti. Ho riflettuto molto nelle ultime settimane e ho sentito che il titolo del mio album e la sua uscita imminente non mi sembrano giuste, quindi ho preso la decisione di continuare a lavorare sull'album e apportare alcune importanti modifiche e aggiunte. Rinominerò il mio album e rinvierò la data di uscita, i quali devono essere confermati in questo momento.”

To my wonderful fans... x pic.twitter.com/ZdhCeRkH7Q — samsmith (@samsmith) March 30, 2020

Lo scorso anno Smith aveva annunciato che il nuovo disco sarebbe stato maggiormente pop del precedente "The Thrill Of It All" (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel novembre 2017. Queste le sue parole:

“Mi sembra di aver recentemente mostrato un mio lato che di solito tengo per me stesso o per la mia famiglia e i miei amici. L'ho mostrato a tutti e a tutti è piaciuto. Mi ha quasi dato il permesso di fare un quello che ho sempre sognato di fare, ma che ho sempre avuto paura di fare, cioè la musica pop.”

Evidentemente, e come dargli torto, la pandemia che sta colpendo il mondo intero non è in linea con il genere di musica che Sam Smith voleva presentare al pubblico. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, era stata pubblicata quella che doveva essere la title track dell'album, “To Die For”.