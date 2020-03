Negli Stati Uniti le vendite di album sono al minimo storico...non quelli in vinile

Le vendite di album negli Stati Uniti sono reduci da quella che si ritiene sia la vendita settimanale più bassa di tutti i tempi. Ma le vendite riguardanti il vinile continuano a fornire buoni risultati. Con i negozi chiusi a causa della pandemia dovuta al Coronavirus, il dato sulle vendite fornito da Nielsen Music/MRC per la settimana è stato di 1,52 milioni, con un calo del 29% rispetto alla settimana precedente ed è il dato più basso consegnato dall'azienda dall'inizio del monitoraggio nel 1991.

Billboard ha stimato che "forse è la somma più piccola per le vendite di album da quando gli album iniziarono a diffondersi come formato a metà degli anni '60", osservando che, con 979.000 unità, le vendite dei prodotti fisici sono scesi sotto il milione per la prima volta.

Le vendite digitali continuano a comprendere la maggior parte delle vendite degli album; tuttavia, il vinile ha continuato la sua ripresa iniziata 14 anni fa, con il formato che rappresenta il 22,2% di tutte le vendite fisiche finora nel 2020, per un totale di 4,88 milioni, con un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo del 2019. La classifica di Amazon, che è aggiornata continuamente, presentava il nuovo album dei Pearl Jam, “Gigaton” (leggi qui la nostra recensione), come il titolo rock più venduto, il secondo in assoluto alle spalle di “Future Nostalgia” (leggi qui la nostra recensione) della pop star inglese di origini albanesi e kosovare Dua Lipa.

Riporta Billboard:

"Le vendite degli album sono in calo da anni, dal loro apogeo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni Zero, quando era comune vendere oltre 10 milioni di album in una sola settimana. La musica ovviamente è ancora incredibilmente popolare... Tuttavia, sempre più fan si sono allontanati dall'acquisto di singoli album e hanno scelto di ascoltare musica e album attraverso i servizi di streaming come Apple Music, Spotify e YouTube. Lì, un cliente può abbonarsi a un servizio all-you-can-listen per una tariffa mensile o scegliere di ascoltare musica senza abbonamento (ascoltando degli inserti pubblicitari tra le canzoni)".

Classifica Vinili di Amazon:

1. Dua Lipa – Future Nostalgia

2. Pearl Jam – Gigaton

3. Bob Marley – Legend

4. Fleetwood Mac – Rumours

5. Amy Winehouse – Back to Black

6. Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

7. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

8. Creedence Clearwater Revival – Chronicle: The 20 Greatest Hits

9. Beatles – Abbey Road

10. Michael Jackson – Thriller