Jimmy Page ricorda quella spettacolare settimana del 1965

Il 15 gennaio del 1965 venne pubblicato il primo singolo degli Who “I Can't Explain”. Nella canzone oltre al quartetto londinese, vi suona anche un giovane Jimmy Page, non ancora chitarra dei Led Zeppelin.

Page, umilmente, ha dichiarato: “Non ero davvero necessario, ma ci ho suonato da qualche parte sullo sfondo. Che privilegio far parte di quella scarica di adrenalina pura.” Mentre il cantante degli Who Roger Daltrey ha giustificato in questo modo la presenza di Page: “Accadde che il produttore Shel Talmy pensava che Pete (Townshend, il chitarrista degli Who, ndr) non fosse abbastanza bravo a suonare gli assoli”.

“Nelle classifiche britanniche di questa settimana del 1965, sono apparso in "I Can't Explain" degli Who, dove ho suonato la seconda chitarra dietro Pete Townshend, "I Know A Place" di Petula Clark e "Come And Stay With Me" di Marianne Faithfull, come musicista di studio. Dieci anni più tardi, sempre in questa settimana, nel marzo del 1975, i Led Zeppelin furono la prima band ad avere sei album nelle classifiche di Billboard”.

Ora Jimmy Page è tornato, nella sua quotidiana rubrica su Instagram 'OnThisDay', a parlare di “I Can't Explain”. Ecco cosa scrive: