Coronavirus, Emusa risponde a SIAE sulla ripartizione del compenso da copia privata

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente di Emusa Giuseppe De Martino in replica al comunicato diffuso da SIAE nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo, in merito al dibattito sull'inclusione dei produttori nel novero dei beneficiari della ripartizione del compenso da copia privata nel quadro delle proposte inoltrate al Governo per tutelare il settore musicale alla luce dell'emergenza Coronavirus.

Pienamente d'accordo con il Presidente Mogol nel voler evitare polemiche in questo periodo di emergenza. Mi limiterò, pertanto, a formulare alcune precisazioni e una riflessione finale. EMusa annovera fra i suoi associati editori che spaziano dal giovane editore indipendente alla multinazionale. Dispiace constatare che il Presidente Mogol non ne abbia conoscenza. Soggetti deboli sono per noi anche i "piccoli editori" che combattono quotidianamente, a fronte di ritorni economici non immediati bensì differiti nel tempo, per la valorizzazione e la promozione delle creazioni degli autori italiani Saremmo lieti che la SIAE, in quanto mandataria di autori ed editori, sentisse l'esigenza di tutelare entrambe le categorie. Questo scambio di corrispondenza lo avremmo evitato se, semplicemente, la SIAE (nella persona del suo Presidente e del Direttore Generale) si fosse preoccupata di consultare autori ed editori prima di avanzare proposte al Governo. Molto probabilmente avremmo potuto avanzare una proposta condivisa tra autori, editori e SIAE. Un’occasione mancata per ora. Ci auguriamo che in futuro ci possa essere maggiore condivisione, e che – comunque - i contributi verranno assegnati alle professionalità più meritevoli e più bisognose.