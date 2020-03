Pierdavide Carone, 10 anni dopo per #iosuonodacasa dal vivo l'album "Una canzone pop"

Il cantautore romano Pierdavide Carone oggi alle ore 18.00 proporrà per intero il suo album d'esordio del 2010, “Una canzone pop”. L'occasione per proporre dal vivo il disco gli viene data da una diretta streaming solidale all’interno del progetto #iosuonodacasa (guarda qui il calendario di tutte le esibizioni).

La performance di Pierdavide Carone la potete seguire sulla sua pagina Instagram, a seguire le parole con cui presenta il suo live:

“Il 30 marzo di 10 anni fa, usciva l’album che mi avrebbe cambiato la vita, ‘Una canzone pop’, il mio primo disco, quello che ad oggi è il mio più riuscito. Al suo interno ci sono canzoni come ‘Di notte’ o ‘La ballata dell’ospedale’, che ancora adesso ai miei concerti risultano essere tra le più richieste e tra le più cantate. Ma è anche il disco di canzoni meno ‘fortunate’ ma che a me piacciono ancora tanto, come ad esempio ‘Guarda caso’. E così, ho deciso, il 30 marzo di 10 anni dopo, di risuonarlo tutto, per intero, dall’inizio alla fine, chitarra e voce, per condividere con voi quei bellissimi ricordi che ancora che conservo con tanto affetto. Ci vediamo lunedì 30 marzo alle 18.00, in diretta su instagram. #iosuonodacasa”.

A seguire le modalità per donare ora e durante la diretta grazie ad un numero solidale messo a disposizione dalla Nazionale Italiana Cantanti. Numero solidale 45527. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PostaMobile, Coop Voce e Tiscali – altre compagnie potranno aggiungersi in seguito. Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 euro o 10 euro con Tim, Vodafone, WINDTRE. I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti “unità posto letto rianimazione” (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l’emergenza Coronavirus (COVID-19) dell’ospedale Niguarda di Milano. Oltre sms si può versare con IBAN della Nazionale cantanti facendo un bonifico a questo IBAN: 83 U032 9601 6010 0006 7281370 Banca Fideuram intestato a l’Associazione la Partita del cuore.