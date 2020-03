Art Garfunkel aveva paura di avere una voce troppo femminile

Il 78enne cantante newyorchese Art Garfunkel, in una intervista rilasciata al magazine Mojo, ha detto di essersi sempre chiesto se la sua voce fosse abbastanza 'virile', anche se, alla prova dei fatti, dato il successo avuto nella sua carriera nessuno abbia di che lamentarsi.

Questo il pensiero di Garfunkel riguardo la sua voce:

“Temo che sia troppo dannatamente sensibile, troppo fragile. Cosa fa un uomo così... femminile, così perfetto, così ridondante su tutte quelle note? È virile? (…) non ho mai provato gioia a cantare per strada a sette, nove, dodici anni e vederla come una vocazione (...) Ero sicuro che alla fine avrei dovuto trovarmi una professione; fare l'insegnante o qualcosa del genere. Immaginare che me la sarei cavata con il canto e che potessi avere delle royalties per questo ed essere in grado con quei soldi di mangiare e crescere una famiglia, era molto meno rispetto al mio pensiero da bambino. Non ho mai pensato che nella vita me la sarei cavata cantando."