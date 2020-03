Addio a Franco Crepax, figura storica della discografia italiana

Mario Luzzatto Fegiz su Corriere.it informa della scomparsa, avvenuta a 92 anni d'età, di Franco Crepax, "padre fondatore" della discografia italiana, fratello del Guido Crepax creatore dei fumetti di Valentina.

Aveva iniziato la carriera alla VCM (Voce del Padrone-Columbia-Marconiphone) per passare alle Edizioni Ricordi, per poi fondare, insieme a Nanni Ricordi, la Dischi Ricordi, culla dei cantautori italiani. Nel 1961 era passato alla CGD, diventandone nel 1978 amministratore delegato. Dopo molti anni di successi, nel 1986 divenne amministratore delegato della Panarecord, per poi diventare consulente dell'Associazione Fonografici Italiani (AFI).

Aveva raccontato la sua vita fra i dischi nel libro "Grazie Mac", pubblicato nel 2004.