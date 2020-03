Chris Slade ricorda quando gli telefonò David Gilmour

Il batterista inglese di lungo corso Chris Slade, già al lavoro, tra gli altri, con AC/DC, Uriah Heep e i Firm di Jimmy Page, ha parlato con Linea Rock della sua esperienza con la band solista di David Gilmour negli anni Ottanta.

Della sua collaborazione con il chitarrista dei Pink Floyd, il 73enne Slade ha detto che quando venne chiamato al telefono da Gilmour ha pensato che la chitarra dei Led Zeppelin Jimmy Page gli stesse facendo uno scherzo.

Ecco cosa ha raccontato Slade:

“Vivevo a Londra. Squilla il telefono, sto cercando di dirlo nel modo giusto, quindi, 'Hello?' 'Hello, sono David Gilmour' 'Dai, Jim, so che sei tu, smettila di scherzare'. 'No, sono David Gilmour'. Una volta l'avevo incontrato, quindi dico, 'Oh, ciao Dave, sono sorpreso di sentirti'. Avevamo degli amici in comune, Mick Ralphs dei Bad Company - loro erano vicini di casa - e io avevo lavorato con la band di Mick Ralphs, ci feci solo qualche concerto. Così incontrai Dave, per quanto ne sapevo, era andato a sciare da qualche parte. Quindi dissi, 'Sono sorpreso di sentirti', 'Sto mettendo insieme una band e mi piacerebbe davvero che tu ne fossi il batterista.' E io dissi: 'Dave, senti, sai che sono nella band con Mick Ralphs.' E lui: 'Oh, c'è anche Mick.' (Ride) Fu abbastanza divertente e siamo andati giù al pub a festeggiare.”

Chris Slade quindi finì per suonare nel tour a supporto del secondo album solista di David Gilmour “About Face”, pubblicato nel marzo 1984. Il concerto di quel tour all'Hammersmith Odeon di Londra tenutosi il 30 aprile 1984, nel settembre dello stesso anno uscì sotto forma di film intitolato "David Gilmour Live 1984".

Scaletta del concerto:

Until We Sleep

All Lovers Are Deranged

Love on the Air

There's No Way Out of Here

Mihalis

Cruise

Short and Sweet (con Roy Harper)

Run Like Hell (canzone dei Pink Floyd)

Out of the Blue

Let's Get Metaphysical

You Know I'm Right

Blue Light

Murder

Encore:

Near the End

Comfortably Numb (canzone dei Pink Floyd) (con Nick Mason e Roy Harper)

Encore 2:

I Can't Breathe Anymore