Roby Facchinetti, 'Rinascerò, rinascerai' e il value gap spiegato dal Coronavirus

Il sasso nello stagno l'ha gettato l'ex Pooh Roby Facchinetti, che lo scorso 27 marzo - insieme al già collega Stefano D'Orazio - ha pubblicato il brano "Rinascerò, rinascerai" dedicato a Bergamo, la città dell'artista nonché uno dei centri italiani maggiormenti colpiti dalla diffusione del Covid-19, e i cui proventi saranno devoluti a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche. Lo stesso giorno della pubblicazione l'artista, sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha pubblicato questo messaggio:

"Sta (...) girando da qualche ora una catena WhatsApp in cui viene detto che attraverso le visualizzazioni del video 'Rinascerò, rinascerai' si contribuisce a fare beneficenza per il nostro progetto", si legge nella nota: "Chiaramente ci dissociamo da queste informazioni non corrette perché gli unici modi utili per essere d’aiuto sono quelli di acquistare legalmente il brano. (...) Tutti i proventi dei download e dei diritti d’autore ed editoriali (Facchinetti/D’Orazio) saranno interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche".

Il messaggio contiene una contraddizione piuttosto evidente: se anche i proventi dei "diritti d’autore ed editoriali" saranno devoluti all'ospedale di Bergamo, anche solo visualizzando il video del brano sulle piattaforme legali come YouTube si contribuisce, a conti fatti, alla causa. Bisogna però vedere in che termini. L'acquisto del brano tramite download costa 0,99 euro: ma quando "costa" - meglio, "genera", in termini di soldi corrisposti ai titolati dei diritti editoriali di un brano - un passaggio su una piattaforma streaming?

Secondo una stima fatta da Digital Music News aggiornata al 2019, un passaggio in streaming sul Web di un brano può fruttare a chi ne detiene i diritti tra 0,019 e 0,00069 dollari. Le paghe più "ricche" vengono corrisposte dai servizi che richiedono ai propri abbonati un canone di abbonamento, legati ai propri partner commerciali - editori e discografici - da accordi di licenza bilaterali, cioè messi a punto con il contributo di entrambe le controparti: per esempio TIDAL, il servizio "artist friendly" fondato da Jay-Z nel 2014 disponibile solo a pagamento - con canoni che vanno dai 4,99 euro ai 29,99 euro - corrisponde ai titolari dei diritti 0,0125 dollari a passaggio. Spotify, la cui fruizione è disponibile al pubblico sia in abbonamento 9,99 euro al mese sia in forma gratuita - ma supportata dalla pubblicità, e con limitazioni - versa ai titolari dei diritti per ogni passaggio 0,00437 dollari. YouTube, piattaforma - che viene indirettamente citata da Facchinetti nel suo post - sulla quale il video di "Rinascerò, rinascerai" è disponibile dallo scorso 27 marzo, secondo le stime di DMN riferite al 2019 lo scorso anno pagava ai detentori dei diritti dei brani passati dai propri server 0,00069 dollari a stream. Con una tariffa simile per raggiungere il compenso minino garantito dalle leggi statunitensi sul lavoro (1.442 dollari) occorrono 2 milioni e 133mila passaggi. Il che significa che il video su YouTube di "Rinascerò, rinascerai", che alla mattina del 30 marzo aveva totalizzato poco meno di 5 milioni di stream, grazie ai passaggi su YouTube ha versato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo poco più di 3000 euro. Se la stessa cifra di passaggi fosse stata registrata su Spotify ai titolari dei diritti - e quindi, in questo caso, al nosocomio della città lombarda - sarebbero andati quasi 20mila euro.

Questo fenomeno è tutto meno che una novità: si chiama value gap, e da anni vede l'industria discografica impegnata in una guerra sottotraccia e - almeno al momento - a bassa intensità con il servizio di streaming più popolare al mondo. YouTube, dal canto suo, ha fatto registrare nel 2019 prestazioni commerciali da record, versando ai titolari dei diritti a livello globale una cifra pari a 3 miliardi di dollari, generati - come ha ammesso dall'ad della piattaforma Susan Wojcicki - dai "motori gemelli degli abbonamenti e della pubblicità". Il problema, alla luce della grave crisi mondiale causata dalla pandemia da Covid-19, è proprio questo: il mercato pubblicitario sul Web, prima voce di guadagno della piattaforma, ha conosciuto nelle ultime settimane una grave contrazione. Il fenomeno, sui mercati, si è riverberato con un netto cale dei titoli di Google, società madre di YouTube, che ha visto le proprie azioni scendere del 28% nell'ultimo trimestre, il 21% del quale solo nell'ultimo mese.