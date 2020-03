Addio a Alan Merrill, l'autore di "I Love Rock'n'Roll" aveva 69 anni

La pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus sta mietendo molte vittime in ogni parte del mondo. A pagare pegno con la vita anche il frontman degli Arrows, il 69enne Alan Merrill, uno degli autori, nel 1975, insieme al chitarrista e compagno di band Jake Hooker, della celeberrima "I Love Rock'n'Roll". Brano che avrebbe avuto un enorme successo nella interpretazione di Joan Jett and The Blackhearts nel 1982.

A dare l'annuncio della scomparsa è stata la figlia Laura con un messaggio su Facebook, queste le sue parole: “Mi hanno dato due minuti per dargli il mio addio prima di uscire. Sembrava tranquillo e quando me ne sono andata c'era ancora un barlume di speranza che non sarebbe stato una nota sul lato destro dello schermo delle notizie della CNN/Fox".

E continua: “Non appena entrata nel mio appartamento ho ricevuto la notizia che se n'era andato. Come può essere? Solo un paio di settimane fa ero a un suo spettacolo. Lo avevo appena fotografato per il suo nuovo album. Avevo scritto con lui poco prima. Aveva minimizzato il 'freddo' che pensava di avere."

Merrill con il suo gruppo, Alan Merrill Extravaganza, come ricordato anche dalla figlia si sono esibiti sui palchi fino a pochissimo tempo fa. Il suo ultimo album solista, "Radio Zero", è stato pubblicato nel 2019. Dopo avere ricevuto la notizia della sua scomparsa, Joan Jett lo ha omaggiato su Facebook: "Ricordo ancora di aver visto gli Arrows in TV a Londra e di avere perso il fiato per la canzone che mi urlava. Con profonda gratitudine e tristezza, gli auguro un buon viaggio dall'altra parte."