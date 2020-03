Coronavirus, un medico suona i Queen al pianoforte: video

Due brani dei Queen, probabilmente suonati dopo uno degli estenuanti turni ai quali in queste settimane di COVID-19 i medici e gli infermieri delle strutture ospedaliere e non solo sono sottoposti, sono riecheggiati nell’Ospedale di Varese. Si tratta di “Don’t Stop Me Now” e “Crazy Little Thing Called Love” e a eseguirli al pianoforte è stato, come si legge nel post Facebook che ha divulgato il video della performance improvvisata, “un medico della Medicina ad Alta Intensità dell'Ospedale di Circolo alla fine del suo turno”.

L’Ospedale di Circolo fa parte dell’ASST Sette Laghi, che ha pubblicato il post, nel quale il medico pianista indossa ancora la divisa e la mascherina. Eccolo qui:

I due brani scelti dal dottore fanno parte il primo, “Don’t Stop Me Now”, dell’album della band di Freddie Mercury del 1978 “Jazz”, mentre il secondo, “Crazy Little Thing Called Love”, appartiene a “The Game”, ottavo album in studio dei Queen datato 1980. La band di Brian May e soci non sembra però essere particolarmente apprezzata dall’amico dietro alle telecamera, che a performance conclusa chiede a gran voce: “Una dei Red Hot, dai!”.

Per allontanare la noia e alleviare l’isolamento dei suoi fan il chitarrista della formazione britannica rimasta orfana di Freddie Mercury ha dato il via, attraverso la sua pagina Instagram, a una serie di lezioni di chitarra online nel corso delle quali Brian May mostra alcune tecniche per eseguire i brani dei Queen.