Lady Gaga, l’appello del cugino dall’Italia: ‘Ti chiedo sostegno, qui hai le tue radici’

Il nome che si nasconde dietro allo pseudonimo di Lady Gaga, Stefani Joanne Angelina Germanotta, tradisce origini italiane. Entrambi i genitori della popstar newyorkese hanno infatti antenati italiani e miss Germanotta ha anche lontane radici franco-canadesi. Proprio a queste origini si è appellato un cugino della voce di “Bad Romance”, Antonino Germanotta, che ha condiviso attraverso il profilo Instagram del giornalista Alberto Dandolo un video nel quale si rivolge alla cugina Gaga, per dirle due cose. La prima è che “in questo paese ci sono personaggi come il cantautore Cristiano Malgioglio che sfruttano la presunta appartenenza alla nostra famiglia per i propri fini personali” e la seconda è una richiesta d’aiuto, non troppo specifica, per il paese, l’Italia, nel quale risiedono le origini dell’artista.

“Cara Lady Gaga, cara cugina, ti faccio i miei più cari auguri - [l’artista ha compiuto ieri, 28 marzo, 34 anni] - di buon compleanno. Noi non ci conosciamo direttamente, io sono tuo cugino Antonino Germanotta, i nostri nonni erano cugini e siamo legati da una fitta rete di parenti in comune che risiedono negli Stati Uniti”, esordisce Antonio Germanotta, e prosegue:

Ebbene, questo videomessaggio è anche per fare chiarezza perché in questo paese ci sono personaggi come il cantautore Cristiano Malgioglio che sfruttano la presunta appartenenza alla nostra famiglia per i propri fini personali. Ebbene, la famiglia Germanotta è una sola, risiede in Sicilia, abita in Italia, in un paese vessato dalle difficoltà legate al Coronavirus. Ti chiedo di dare il tuo supporto, di dare sostegno al paese in cui affondi le tue radici, in cui è nata la storia della nostra meravigliosa famiglia Germanotta. Siamo allo stremo, il nostro paese è in forte difficoltà. Ti faccio i miei più cari auguri e saluti da parte di tutta la famiglia.

Citando Malgioglio Antonino Germanotta fa riferimento alle voci secondo le quali il paroliere e personaggio televisivo siciliano sarebbe imparentato con Lady Gaga. In un’intervista risalente al 2014, quando il giornalista Fabrizio Biasin chiedeva conto a Malgioglio di questa parentela l’autore rispondeva: “Guardi, le dico solo che la mia bisnonna si chiama Germanotta... Non aggiungo altro”.

Per le conseguenze della pandemia legata al Coronavirus Lady Gaga e il suo staff hanno deciso di rimandare l’uscita dell’ultimo capitolo discografico della cantante, “Chromatica”, che avrebbe dovuto fare il suo ingresso nei negozi il prossimo 10 aprile. La pubblicazione dell’ideale seguito di “Joanne” è stata posticipata a data da definirsi.