La storia di "La Bibbia" de Il Rovescio della Medaglia

È il 1971 quando Il Rovescio della Medaglia, dopo aver partecipato al Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze di Viareggio, ottiene un contratto con la RCA Italiana per la quale registra l'album di esordio, La Bibbia.

Per mantenere la stessa energia che il gruppo romano sprigiona nei live, il disco viene inciso in presa diretta. Le sonorità sono influenzate dalla corrente hard rock britannica e, per certi aspetti, richiamano lo stile dei Deep Purple.

La Bibbia è in un certo senso un concept album, i cui testi rimandano agli episodi dell'Antico Testamento, dalla creazione a Sodoma e Gomorra, dal giudizio universale al diluvio.

