Rammstein, la band smentisce: Till Lindemann è negativo al Coronavirus

Venerdì scorso, 27 marzo, è rimbalzata su numerosi giornali, Rockol incluso, la notizia che il frontman dei Rammstein Till Lindemann fosse stato ricoverato a Berlino per aver contratto il Coronavirus. A riferire il fatto era stato il tabloid tedesco Bild, fonte di tutte le testate che hanno ripreso la notizia. A ore di distanza dalla pubblicazione dell’articolo di Bild, però, la band industrial metal ha smentito, con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, quanto divulgato. “Ieri sera Till Lindemann è entrato in ospedale su consiglio del medico della band. Ha trascorso la notte in terapia intensiva ma è stato trasferito dal momento che si sente meglio. Till è risultato negativo al test per il coronavirus”, si legge nel testo diffuso dal gruppo di “Sonne”.

Secondo quanto scritto originariamente da Bild, e smentito con queste righe dai Rammstein, Lindemann avrebbe contratto il Covid-19 subito dopo un concerto a Mosca con il suo progetto solista, i Lindemann, band che il cantante condivide con il polistrumentista e produttore svedese Peter Tägtgren. Nella città russa i Lindemann si sono esibiti il 15 marzo scorso, alla VTB Arena. Scriveva sempre Bild che l’artista aveva febbre alta e polmonite.

Il prossimo mese di maggio i Rammstein dovrebbero inaugurare la branca europea – con tappa italiana a Torino il 13 luglio - del loro tour e al momento la band non ha comunicato annullamenti. Il gruppo ha dato alle stampe lo scorso anno il suo settimo capitolo discografico, intitolato semplicemente “RAMMSTEIN”: l’album - qui la nostra recensione - ha segnato il grande ritorno di scena della band, che non pubblicava un disco dal 2009, quando uscì “Liebe ist für alle da”.