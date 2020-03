I concerti di "Vinyl": Black Sabbath @ Parigi, Olympia, 20 dicembre 1970

GUARDA IL CONCERTO DEI SABS A PARIGI NEL 1970 SU DEAGOSTINIVINYL.COM

I Black Sabbath 50 anni fa esatti, in un gelido dicembre parigino, calcavano le assi dell’Olympia. E il documento è giunto fino a noi, come in una capsula del tempo.

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell’emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Il decimo è un documento live dei Sabs nella formazione classica Osbourne-Iommi-Ward-Butler. Il concerto ebbe luogo il 20 dicembre del 1970 nella capitale francese. La band era reduce da un’annata trionfale che aveva visto l’uscita di ben due album: il debutto omonimo (febbraio) e Paranoid, a ottobre.

