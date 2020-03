Coronavirus, Joan Baez canta "Un mondo d'amore" per l'Italia

Joan Baez omaggia l'Italia, e lo fa con una canzone a cui è legata, "Un mondo d'amore". "Vedere gli italiani cantare dai balconi è stata una forte fonte di ispirazione", ha raccontato la cantautrice e attivista statunitense, nota per il suo stile vocale, così come per il suo impegno nei diritti civili e nel pacifismo, oltre che per l'unione artistica e sentimentale con Bob Dylan in gioventù. "Un mondo d'amore" è un singolo del 1967 scritto dagli autori Franco Migliacci, Sante Maria Romitelli e Bruno Zambrini e cantato da Gianni Morandi, che arriva primo in classifica per quattro settimane. Il testo è un tipico inno all'amore e alla fratellanza che caratterizzava gli anni sessanta. Non è la prima volta che Baez canta questa canzone: l'ha presentata dal vivo nell'ottobre 2008 nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio.