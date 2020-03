Fedez diventa consulente digitale per le banche

Cantante, rapper, produttore, influencer e adesso anche consulente per le banche. Federico Lucia, in arte Fedez, come riporta il Corriere della Sera, inizia un nuovo percorso di consulenza agli istituti di credito e alle assicurazioni per le loro strategie sulla presenza e la comunicazione digitale. Fedez affiancherà il mondo della finanza per consigliare su come approcciare le nuove generazioni. È di giovedì sera la firma dell’accordo tra Fedez e la società Be, quotata al segmento Star, guidata da Stefano Achermann. Fedez non si ferma. Con la moglie Chiara Ferragni ha organizzato una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano: in pochi giorni i Ferragnez hanno raccolto oltre 4 milioni di euro, usati per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva per malati di Covid-19 (leggi qui). Ora la nuova svolta nel business bancario. Sul fronte artistico il suo ultimo album risale al 2019, si tratta di "Paranoia Airlines".