Mahmood: ascolta "Eternantena", il nuovo singolo scritto in quarantena

Mahmood ha rilasciato sul suo canale YouTube un brano, accompagnato da un video, dal titolo "Eternantena", un regalo per i fan in un momento così difficile per tutti. Nel video, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, compare sotto forma di avatar. "A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare - spiega l'artista -. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo". La produzione è di Francesco Fugazza e Marcello Grilli, in arte Muut. Lo scorso gennaio il cantante milanese aveva pubblicato "Rapide", brano preceduto da “Barrio”, primo materiale inedito dalla pubblicazione dell’album di debutto dell’artista, “Gioventù bruciata”.

Caricamento video in corso Link