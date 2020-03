La fondazione George Harrison ha donato 500 mila dollari a enti che contrastano la pandemia

La Material World Foundation di George Harrison ha donato 500 mila dollari (corrispondono a quasi 450 mila euro) a una serie di enti che forniscono aiuti e cure in contrasto alla pandemia di Coronavirus. La fondazione creata dal componente dei Beatles nel 1973 ha annunciato, nello specifico, di voler supportare il Fondo di soccorso MusiCares COVID-19, Save the Children e Medici senza frontiere. La pagina YouTube ufficiale dei Beatles ha ri-condiviso la canzone "The Inner Light" del 1968. Il brano venne scritto proprio da George Harrison e pubblicato come lato B di "Lady Madonna". La vedova di Harrison (l'artista è mancato nel 2001), Olivia Harrison, come riportato dal magazine NME, ha dichiarato: "Queste parole cantate da George sono ancora un messaggio positivo, per tutti noi che oggi siamo in isolamento. Cerchiamo di rimanere uniti in questo momento difficile".

Non è finita: è stata lanciata anche la "Inner Light challenge". La Material World Foundation ha dichiarato che donerà ulteriori dollari (uno per ogni condivisione, fino a un massimo di ulteriori 100 mila) per ogni persona che condivide il proprio "momento di luce" con l'hashtag #innerlight2020. Si può partecipare cantando, recitando o suonando il singolo. La perfomance poi deve essere pubblicata sui social.