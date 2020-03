Emusa a Mogol: "Gli editori musicali non vanno esclusi"

Dalla presidenza di Emusa riceviamo e pubblichiamo:

Della dichiarazione resa dal Presidente della SIAE, M° Mogol, condividiamo senz'altro l'obiettivo di tutelare i soggetti più deboli e più colpiti. La dichiarazione del Presidente indica i produttori quali soggetti da escludere dalla ripartizione di una quota del "10%" in questione; tuttavia non possiamo non sottolineare che anche gli editori musicali non risultano rientrare fra i destinatari di una quota del predetto "10%".

È necessario rammentare che esiste un ampio spettro di piccoli e medi editori musicali che non ha una struttura economica che consenta di fronteggiare questa crisi e che certamente, al momento, rientrano nella categoria di soggetti deboli ed esposti alle problematiche derivanti dall'attuale situazione. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che SIAE è l'acronimo di Società Italiana degli Autori ed Editori e non riteniamo né equo né giusto escludere gli editori musicali.

Siamo perfettamente consapevoli che lo stesso decreto Cura Italia abbia previsto misure di sostegno in favore di un ampio novero di persone giuridiche, ma al tempo stesso riteniamo opportuno, corretto e importante che risorse riconducibili al diritto di autore siano poi distribuite fra tutti i soggetti che tanto operano e si adoperano per la valorizzazione, la protezione e la tutela di tale diritto. Vogliamo ribadire che, in una logica di solidarietà come questo contesto di emergenza richiede, il supporto alle aziende medie piccole è fondamentale per garantire loro un futuro, alla luce del loro significativo contributo alla cultura popolare nel nostro Paese

Giuseppe De Martino, Presidente Emusa