I Sonic Youth pubblicano le registrazioni di dodici concerti

I Sonic Youth hanno pubblicato le registrazioni d’archivio di dodici concerti dal vivo tenuti durante tutta la loro carriera. L'iconico gruppo noise rock si è formato nel 1981 e si è sciolto nel 2011, in seguito alla separazione fra Kim Gordon e Thurston Moore. La band ha condiviso i set live sulla propria pagina Bandcamp. Gli album live includono anche uno spettacolo al CBGB di New York nel 1988, al The Warfield di San Francisco nel 1993 e un concerto del tour legato all’ album “Daydream Nation”, a Glasgow nel 2007. Un archivio libero e ricco di musica, per rivivere il percorso del gruppo. In trent'anni di carriera, i Sonic Youth sono diventati un'autentica istituzione della scena alternativa americana e mondiale. (Qui potete accedere all'archivio).

