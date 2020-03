Amici 2020, il serale: i finalisti

Ieri sera, 27 marzo, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici 2020 in cui sono stati decretati i quattro finalisti della diciannovesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. La semifinale ha visto le cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino e i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii conquistare la maglia per la finale che andrà in onda il prossimo venerdì, 3 aprile, su Canale 5. La cantante Nyv, invece, è stata eliminata dopo aver perso contro Giulia l'ultima sfida di questa puntata caratterizzata, come le precedenti, dall’assenza del pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dopo una prima fase che ha visto Javier e Giulia (il primo è stato scelto dagli allievi e la seconda è risultata la più votata dal televoto aperto qualche giorno fa) sfidarsi per provare a conquistare immediatamente la maglia per la finale, senza riuscirci, il quinto appuntamento del serale di “Amici” è proseguito con i classici gironi. Oltre che dal pubblico da casa, tramite il televoto (i cui proventi saranno devoluti alla Protezione Civile Italiana), le esibizioni dei concorrenti questa sera sono state giudicate dalla commissione televisiva (composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi), quella interna (composta da Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi - per quanto riguarda il canto - e da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo) e da Peppe Vessicchio e Luciano Cannito - in qualità di esperti del var.