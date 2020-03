Brunori Sas in diretta sui social si confronta virtualmente con Fabrizio De André: video

“Anche se sappiamo bene tutti che non è la stessa cosa di quando ci vediamo in carne e ossa, ma d’altronde cosa dobbiamo fare?”, dice il cantautore cosentino all’inizio del video trasmesso in diretta questa sera, 27 marzo, su Facebook. In questi giorni caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, in cui tutti sono tenuti a trascorrere le proprie giornate in casa, Brunori Sas ha voluto sfruttare la tecnologia dei social per connettersi con il suo pubblico così da raccontare e presentare live l’album “A casa tutto bene”. La voce di “Kurt Cobain” ha deciso di ripercorrere attraverso la diretta di Facebook il disco pubblicato nel 2017 perché, ha spiegato Dario Brunori, “mi sembra giusto come messaggio e un po’ perché è un disco a cui tengo molto”.

La diretta trasmessa sui social è stata caratterizzata non solo dal racconto e dall’esecuzione in chiave acustica dei brani contenuti nel quarto album in studio di Brunori Sas - come, per esempio, “La verità”, “L’uomo nero”, “Canzone contro la paura” e “Lamezia Milano”- ma anche da alcuni giochi di regia che hanno permesso al cantautore di arricchire il video con interventi di personaggi di fantasia (come Mimmo, interpretato dallo stesso Dario Brunori) e di confrontarsi virtualmente con Fabrizio De André.

“Devo dire che ‘A casa tutto bene’ è stato un disco che ha unito critica e pubblico”, ha spiegato, a margine della diretta, il cantautore dopo aver aver eseguito live il brano “Lamezia Milano”. Brunori Sas ha poi aggiunto, con tono ironico: “Grazie ai miei potenti mezzi posso fare questa domanda a un collega, più o meno al mio stesso livello, e chiedere come mai questo disco abbia creato questo tipo di suggestioni. Mi collego, se riesco, proprio nientepopodimeno che con Fabrizio De André.” Il filmato trasmesso in streaming ha proposto poi il video ripreso in diretta di Brunori Sas affiancato a una clip di un’intervista a Faber del 1997 (il video integrale è riportato più avanti) il quale - come se stesse rispondendo alla domanda del cantautore cosentino che ha chiesto: “Secondo lei come mai ‘A casa tutto bene’ ha messo d’accordo critica e pubblico?” - spiega: “Credo che questa inaspettata sintonia di giudizio fra il pubblico e la critica non possa derivare altro che da una maggiore attenzione che il pubblico della musica - che ama la musica - presti da un po’ di tempo a questa parte alle riviste specializzate, che hanno sensibilmente migliorato la loro qualità critica.”

Il cantautore cosentino, dopo questa parentesi in cui ha proposto un intervento di Faber, è tornato a cantare e a suonare altre canzoni tratte dall’album “A casa tutto bene” prima di presentare altri “ospiti inaspettati”. Durante la diretta, infatti, Brunori Sas ha proposto anche un frammento tratto dal film “Taxi Driver” che vede protagonista Robert De Niro e una clip con Charlie Chaplin dalla pellicola “Il grande dittatore” che chiude il video live del cantautore.