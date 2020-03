White Buffalo, ascolta le nuove "Problem Solution" e "Faster Than Fire"

White Buffalo, ovvero il cantautore californiano Jake Smith, ha pubblicato "Problem Solution" e "Faster Than Fire", due brani tratti dal nuovo album “On The Widow's Walk”, che è stato prodotto da Shooter Jennings, e che è in uscita, in digitale, il prossimo 17 aprile su Snakefarm Records, mentre per il CD e il vinile si dovrà attendere sino al 29 maggio.

Tracklist:

1. Problem Solution

2. The Drifter

3. No History

4. Sycamore

5. Come On Shorty

6. Cursive

7. Faster Than Fire

8. Widow’s Walk

9. River Of Love And Loss

10. The Rapture

11. I Don’t Know A Thing About Love

Il 27 aprile è previsto un concerto in Italia all'Alcatraz di Milano. Inutile nascondere che il concerto è in forte dubbio data l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, quindi si consiglia quanti fossero interessati al live di consultare, per ogni informazione, il sito del promoter Bagana Agency.