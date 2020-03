Ozzy Osbourne torna a parlare della volta in cui morse un pipistrello

L'ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne parlando con il Daily News, ha ricordato dell'episodio che vide il 71enne musicista nato a Birmingham mordere un pipistrello sul palco.

Il fattaccio avvenne durante un suo concerto solista - una delle tappe del 'Diary of a Madman' tour - al Veterans Memorial Auditorium di Des Moines (Iowa), il 20 gennaio 1982. Ozzy disse che pensava che il pipistrello fosse in realtà un giocattolo lanciato da qualcuno tra i fan assiepati sotto il palco.

Dice ora a quel riguardo il 'Principe delle Tenebre':

“Non è il modo in cui voglio essere ricordato, ma so che sarò l'uomo che morse la testa di un pipistrello. Questo sarà il mio epitaffio. Non sarà, 'Qui giace Ozzy Osbourne...fece del bene...' Sarà, "Il folle che morse il pipistrello", che... non mi interessa.”

Caricamento video in corso Link

“Diary of a Madman” fu il secondo album solista di Ozzy Osbourne e venne pubblicato nel 1981. Lo scorso febbraio è invece uscito il suo ultimo disco, intitolato “Ordinary Man” (leggi qui la nostra recensione). Ozzy sarà in concerto in Italia il prossimo 19 novembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna.