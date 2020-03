Bon Jovi, ascolta la versione di ‘Unbroken’ con il Principe Harry

Come promesso nei giorni scorsi John Bon Jovi ha infine pubblicato il nuovo singolo “Unbroken” realizzato in collaborazione con il Principe Harry e l’Invictus Games Choir. Il brano è stato registrato, a scopo benefico, il mese scorso ai celebri Abbey Road Studios di Londra: i proventi di “Unbroken” – la cui versione originaria è stata pubblicata dall’artista statunitense lo scorso anno, anticipando l’album “Bon Jovi: 2020” in uscita nel mese di maggio - saranno devoluti all’Invictus Games Foundation, che offre supporto, tra gli altri, ai feriti di guerra. Ha fatto sapere il Duca del Sussex a proposito del brano:

Con i militari c’è questo modo di essere capaci di parlare delle cicatrici di guerra in modo positivo. Alcuni soffrono di PTSD (Disturbo da stress post-traumatico, ndr), altri soffrono di depressione, ansia, ma per quello sono più forti. Quello è il tipo di ambasciatore e modello del quale abbiamo bisogno.

Quanto invece alla voce di “Livin’ On A Prayer” il rocker si è così espresso, rivolgendosi ad Harry:

“Ti ringrazio per quello che hai fatto per portare luce su questo. È quello che stai facendo, per la verità. Sono stato ispirato a scrivere una canzone… È commovente, il loro desiderio di servire e quello che hanno dato e quello che tirano fuori cantando”.

Potete ascoltare la canzone qui: