NUOVOIMAIE, ecco come richiedere l'accesso al fondo per l'emergenza Coronavirus

Come già illustrato la scorsa settimana, NUOVOIMAIE ha istituito un fondo speciale in seguito alle gravissime ripercussioni che l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Coronavirus sta avendo su artisti, interpreti ed esecutori: il presidente dell'Istituto, Andrea Micciché, aveva spiegato a Rockol che questa iniziativa - che vedrà ridistribuire ai soci una somma tra i 5 e i 7 milioni di euro - sarà solo la prima di altre tranche di aiuti, che verranno erogate dalla collecting più avanti nel corso dell'anno.

I soci di NUOVOIMAIE posso presentare la propria domanda di accesso al fondo dallo scorso 23 marzo sul portale dell'Istituto, all'indirizzo www.nuovoimaie.it: il termine per aderire all'iniziativa è fissato per il prossimo 23 aprile. Nel frame video qui sotto è presente un video-tutorial che spiega come inoltrare la propria richiesta:

"L'esperienza che stiamo vivendo segnerà il nostro tempo, marcando un prima e un dopo", ci aveva spiegato il presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché: "Credo che il dopo dovrà essere diverso: starà a noi cercare di avere maggiormente il senso della comunità e del gruppo. Al di là della nevrosi, questo periodo di reclusione obbligata ci porta a confrontarci con noi stessi, e in noi stessi dobbiamo trovare la forza per reagire. Come Paese abbiamo dato il meglio nei momenti critici: davanti a difficoltà apparentemente insormontabili siamo sempre stati capaci di fare leva sulla nostra cultura, sulla nostra intelligenza e sulla nostra creatività per rialzarci. Credo molto nella capacità della nostra collettività di saper reagire. Ecco perché, per il futuro, posso dire di essere molto ottimista".

