Amici 2020, stasera la quinta puntata del serale in diretta: è la semifinale

Chi alzerà la coppa del vincitore di Amici 2020? La finale del talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda il prossimo venerdì, 3 aprile: i quattro posti disponibili per la finale della diciannovesima edizione saranno contesi stasera dai concorrenti arrivati in semifinale. Appuntamento come al solito dalle 21.20 su Canale 5, in diretta. Chi sarà eliminato? E chi, invece, conquisterà la maglia per la finale della prossima settimana?

Sono cinque i concorrenti che questa sera si sfideranno nelle varie manches - tutti contro tutti - per conquistare il pass per la finale: le cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino e Nyv e i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. A giudicare le loro esibizioni, quattro diversi organi: la giuria televisiva composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi; il var composto dagli esperti Peppe Vessicchio (canto) e Luciano Cannito (ballo); la commissione interna composta da Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi (canto) e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (ballo); il pubblico da casa, tramite il televoto.