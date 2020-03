Tekashi 6ix9ine resta in carcere, il giudice nega i domiciliari

La giustizia americana ha negato a Tekashi 6ix9ine gli arresti domiciliari, richiesti dagli avvocati del rapper newyorchese come alternativa alla pena in carcere alla luce dei pericoli causati dall'epidemia di Covid-19 diffusasi ormai anche agli Stati Uniti: lo riferisce TMZ. Secondo la testata californiana, tuttavia, la delibera della corte non sarebbe da imputare a un'avversione del giudice nei confronti di Daniel Hernandez - questo il nome all'anagrafe del cantante - ma, piuttosto, a un tecnicismo: allo stato attuale delle cose, esisterebbe un vuoto legislativo che priverebbe il tribunale di un'autorità in grado di farsi garante della richiesta.

Il legale di Tekashi, Lance Lazzaro, ha fatto sapere a TMZ di voler inoltrare direttamente al Bureau of Prisons, l'agenzia federale predisposta all'assistenza e alla custodia dei detenuti, la richiesta di scarcerazione immediata: Hernandez, infatti, soffrirebbe di asma, condizione che lo renderebbe ancora più vulnerabile e a rischio in caso di infezione.

Attualmente detenuto perché giudicato colpevole di tentato omicidio, traffico di droga e di armi, Tekashi 6ix9ine - che durante il processo a suo carico ha accettato di collaborare con gli inquirenti - sarà rilasciato, in mancanza di ulteriori disposizioni, il prossimo mese di agosto.